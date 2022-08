Inondations au Pakistan : "C'est une saison meurtrière", déplore l'ONG Médecins du Monde

"C'est une saison meurtrière, on a déjà eu une période de sécheresse au Pakistan qui a été catastrophique pour les récoltes, et désormais plusieurs cycles de mousson", réagit lundi 29 août sur franceinfo David Annequin, responsable de la cellule d'urgence chez Médecins du Monde. Le Pakistan est frappé par des inondations meurtrières, "du jamais vu depuis 30 ans", selon le Premier ministre du pays qui a décrété l'état d'urgence.

"On est à sept, huit cycles de mousson, d'habitude, c'est trois ou quatre. Donc il y a un effet cumulé qui est complètement dévastateur", estime le spécialiste, qui estime que le nombre de morts est bien supérieur au bilan provisoire annoncé, 1 061 décès. "On est sur des chiffres qui sont complètement sous-estimés à ce stade", alerte David Annequin.

Les "trois quarts du territoire" concernés

Les "trois quarts du territoire" sont concernés, précise David Annequin. Dans ces conditions, comment peut intervenir Médecins du Monde ? "L'urgence est dans beaucoup d'endroits", précise le médecin. "On essaye de voir tous ensemble où se situent les besoins", ajoute-t-il. "Ce sont des situations spectaculaires, c'est catastrophique pour les populations déplacées".

L'intervention est rendue compliquée par la présence de conflits dans les zones touchées, notamment à la frontière avec l'Afghanistan. "On essaye d'aller le plus loin possible tout en assurant la sécurité de nos équipes", assure le responsable de la cellule d'urgence chez Médecins du Monde.