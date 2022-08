Incendies : un rapport sénatorial demande plus de moyens humains et matériels pour lutter contre le feu

Les sénateurs ont formulé 70 propositions face aux feux de forêt, qui se sont multipliés cet été. Avec le réchauffement climatique, le phénomène pourrait s'aggraver et exige, aux yeux des sénateurs, des moyens matériels et humains supérieurs.

Depuis le début de l'année, 47 286 hectares de végétation ont brûlé en France, soit l'équivalent de la superficie de Paris et une grande partie de la petite couronne. Un chiffre record alors qu'il ne concerne encore que les 7 premiers mois de l'année. Selon un rapport rendu public par le Sénat, les surfaces brûlées dans l'Hexagone pourraient augmenter de 80% d'ici 2050 sur le pourtour méditerranéen.

Des risques de feu dans tout l'Hexagone et toute l'année

Et les départements du sud de l'Hexagone ne sont plus les seuls concernés. Les risques d'incendie s'étendent désormais au nord de la Loire. Fin juillet, un important feu a par exemple ravagé les Monts d'Arrée, dans le Finistère. De même, le risque ne se limiterait désormais plus à la seule saison estivale et perdurerait toute l'année, à la faveur de vents très forts provoqués par les tempêtes hivernales. Le rapport pointe toutefois une bonne nouvelle : la stratégie de surveillance et d'intervention rapide a fait ses preuves. Il estime indispensable de se donner des moyens humains et matériels supérieurs.