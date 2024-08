Incendies : "Le réchauffement climatique est, aujourd'hui, largement devant notre niveau d'équipement", se désole le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers

"Le réchauffement climatique est, aujourd'hui, largement devant notre niveau d'équipement", se désole lundi 12 août sur franceinfo Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. L'objectif premier désormais face aux incendies qui prennent de l'ampleur en Europe, notamment en Grèce, c'est "simplement d'amortir le choc du dérèglement climatique".

Pour ce faire, Eric Brocardi continue de militer pour la création d'une force commune européenne avec "une homogénéisation des règles, des stratégies et aussi de l'engagement", car selon lui, le manque de personnel pour lutter contre les évènements climatiques comme les incendies et les inondations, est de plus en plus criant. "Le dérèglement climatique n'a que faire de notre niveau, lui, il continue sa progression. Il faut que nous amortissions ce choc en ayant une politique globale de sécurité civile à la fois d'équipement et d'engagement citoyen sur le terrain."

Les efforts quotidiens de tous sont aussi nécessaires, notamment pour éviter les départs de feu liés aux cigarettes et barbecues. "Les gens ont conscience aujourd'hui du risque et peuvent modifier un tant soit peu leur comportement." C'est pour cela qu'Eric Brocardi souhaite également continuer la stratégie de prévention mise en place par les sapeurs-pompiers, grâce aux cartes incendies, aux ateliers dans les écoles et aux distributions de cendriers de poche.