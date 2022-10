Fête de la Science : « La science n’est pas un sujet qui concerne uniquement les scientifiques »

Le réveil climatique est la thématique de la Fête de la science 2022, lancée le 7 octobre, alors que l’été a été chaud et que des incendies ont ravagé le pays. "On a le sentiment que ce réchauffement climatique qui restait un peu diffus dans la tête des Français devient un peu plus palpable", remarque Jamy Gourmaud, journaliste et parrain de la fête de la Science.

"Séduire les simples curieux"

La question de la sobriété est posée pour cette année. "La pédagogie demeure importante. Tant que l’on ne comprendra pas pourquoi on fait les choses, quels sont les impacts, cette adhésion sera difficile à obtenir", note le journaliste.

Des ateliers vont avoir lieu pour la fête de la Science. Comment motiver ? "La fête de la Science va séduire les gens qui aiment la science. Mais elle doit aussi séduire les simples curieux, ceux qui n’osent pas y aller. La science n’est pas un sujet qui concerne uniquement les scientifiques, c’est un sujet de culture générale", conclut Jamy Gourmaud.