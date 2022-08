Eurozapping : mine de charbon polémique en Allemagne, régulation de la climatisation en Espagne et fin du ski d'été en Italie

Des militants écologistes allemands occupent des cabanons de fortune dans une forêt. Depuis plusieurs semaines, ils protestent contre l'extension d'une immense mine de charbon dans l'ouest du pays, rendue nécessaire par le renoncement au gaz russe. Une catastrophe écologique, dénoncent-ils.

L'Espagne décrète de nouvelles mesures d'économie d'énergie. Les climatiseurs ne seront désormais autorisés qu'à partir de 27°C. Une décision bien accueillie. "Il fait déjà froid ici, devant ce centre commercial, alors imaginez comment c'est à l'intérieur", déplore une passante.

Plus de ski en été dans les Alpes italiennes

Les pentes enneigées du Passo Stelvio, en Italie, ne pourront plus être dévalées en plein été. Une décision motivée par le manque de neige et de mauvaises conditions de sécurité. Dans les Alpes italiennes, le réchauffement climatique se fait sentir de plus en plus nettement.