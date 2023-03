Environnement : La France est le pays de l'Union européenne générant le plus de CO2 par les jets privés, selon Greenpeace

Paris et Nice font partie des dix trajets européens les plus empruntés par les jets privés en 2022. A l'échelle de l'UE, plus de la moitié des vols correspondaient à des déplacements inférieurs à 750 kilomètres.

La France est le pays qui a compté l'an dernier le plus de vols en jet privé dans l'Union européenne, dévoile jeudi 30 mars une étude commandée par Greenpeace. Selon cette enquête réalisée par CE Delft, la France a généré "11% des émissions des jets privés en Europe" en 2022. L'ONG constate une explosion du nombre de vols en jet privé en France en trois ans : ils sont passés de 18 451 en 2020 à 84 885 en 2022. L'année dernière, les vols de ce type en France ont émis 383 100 tonnes de CO2, ce qui équivaut, d'après Greenpeace, aux émissions annuelles moyennes de 85 133 résidents français.

Deux villes françaises, Paris et Nice, font partie des dix trajets européens les plus empruntés par les jets privés en 2022 : Paris-Londres, Nice-Londres, Paris-Genève et Paris-Nice se placent même dans le top 4, avec plus de 2 000 vols enregistrés l'an dernier pour chacun de ces trajets. L'aéroport de Paris-Bourget était le plus utilisé par les jets privés en 2021 et 2022.

Une majorité de trajets inférieures à 750 km

La France n'est pas le seul pays à être concerné par cette forte demande. Des niveaux record sont atteints à l'échelle européenne. Le nombre de vols en jet privé a augmenté de 64% l'an dernier, avec 572 806 vols. Plus de la moitié (55%) correspondaient à des déplacements courts ou très courts, c'est-à-dire inférieurs à 750 kilomètres. "En dépit de la pandémie de coronavirus, des perturbations aéroportuaires et de l'augmentation du prix du carburant et de l'énergie, le trafic des jets privés a explosé au cours des trois dernières années en Europe, émettant plus de 5,3 millions de tonnes de CO2", se désole Greenpeace.

1er du classement : Paris -> Paris

12 min en voiture

F-HTTO de TotalEnergies pic.twitter.com/Vd09kTLNT9 — laviondebernard (@laviondebernard) March 28, 2023

Face à ce constat, Greenpeace réclame l'interdiction des jets privés et met en avant la proposition de loi portée par la niche parlementaire du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. L'ONG souhaite que s'ouvre en France un "débat important pour la justice climatique" dont "le gouvernement semble malheureusement encore à des années lumières".

Cette étude, réalisée par CE Delft "se base sur les données fournies par la société d'analyse de l'aviation Cirium". Elle s'est intéressée à tous les vols privés au départ et à l'arrivée des pays européens entre 2020 et 2022. Greenpeace précise que "certains types de petits avions de moins de trois places ont été exclus des données, car ils sont principalement utilisés pour les loisirs plutôt que pour les vols d’affaires ou privés", tout comme " les vols à destination et en provenance d’aéroports n’ayant pas de code IATA, ainsi que les vols arrivant au même aéroport que celui d’où ils sont partis, ont été exclus".