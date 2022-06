Transports : les péniches fortement plébiscitées

Avec la hausse du prix des carburants, le transport fluvial représente une alternative plus écologique. Le fret par bateau, par péniche, a augmenté de 4 % en 2021. Le secteur du BTP est très demandeur. La Seine est même le fleuve le plus exploité.

L’eau plutôt que la route. Les péniches sont de plus en plus utilisées pour acheminer des marchandises. Ce transport fluvial est en pleine expansion. Le trafic a augmenté de 4 % en 2021. Sur le port de Lille (Nord), cinq ou six bateaux partent chaque semaine vers Dunkerque (Nord) ou Anvers, par le canal de la Deûle. L’an dernier, le trafic a augmenté de 12 %. Des milliers de conteneurs attendent d’être embarqués. Ils arrivent du monde entier, notamment de Chine. À l’intérieur, des marchandises de toutes sortes. "Beaucoup de vracs, du BTP, des céréales, des engrais", rapporte Alain Lefebvre, directeur général des Ports de Lille.



Une solution plus écologique que la route

C’est le transport de matériaux de construction qui a le plus augmenté, avec une hausse de 16 % en un an. Passer par les voies fluviales est plus rapide et plus écologique. En 2021, 52,2 tonnes de marchandises ont été transportées sur l’eau, ce qui représente 2,6 millions de poids lourds en moins sur les routes.