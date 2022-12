Syroco, un voilier taillé pour un avenir décarboné

Il ressemble à un petit avion et pourtant c’est un bateau. Un engin incroyable avec lequel son concepteur espère dépasser les 150 Km/h et pulvériser ainsi le record de vitesse à la voile. Ce " speed craft " encore à l’état de prototype à échelle 1/3 est équipé d’une voile semblable à celle d’un kitesurf et d’un foil inversé pour le maintenir sur l’eau. Sans cette innovation technologique, cet engin mi bateau mi avion s’envolerait. Elément clé de ce concept novateur, le kite, qui permet de concentrer en un seul point toutes les forces du vent qui s’engouffre dans l’aile.

Inventer le transport décarboné

On doit ce bateau révolutionnaire à un kitesurfer français parmi les plus titrés. Le marseillais Alex Caizergues, affiche 15 ans de compétition, 6 records du monde et 4 titres de champion du monde. "J’ai réalisé beaucoup d’exploits tout au long de ma carrière, je voulais aller plus loin et apporter ma contribution à l’environnement dans mon activité de tous les jours".

Pour aller plus loin que l’exploit sportif, ce recordman de vitesse a fondé sa start-up .Le champion tricolore s’est entouré d’une équipe de très haut niveau de 17 personnes, des ingénieurs et des architectes navals, tous passionnés de voile.Objectif de cette jeune pépite marseillaise : aider à la décarbonation du transport maritime. Prouver au monde entier qu'il est possible d'atteindre une vitesse importante en utilisant le vent, une énergie propre et gratuite. "C’est sûr que demain on aura des navires qui réduiront leur consommation d’énergie. Ils auront peur être des voiles ou des foils " explique Alex Caizergues.

Prochaine étape pour l'entrepreneur, la mise à l'eau de la version finale de 7 mètres dans les mois qui viennent. Un prototype avec lequel Alex Caizergues s'attaquera au record de vitesse qu'il espère battre "avant les JO 2024".