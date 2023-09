Carte Où se trouvent les projets autoroutiers en cours ou envisagés en France, dont plusieurs devraient être abandonnés ?

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé mardi que plusieurs tronçons en projet ne verraient pas le jour, sans préciser lesquels. Leur liste est promise pour octobre.

"A l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", assure Clément Beaune. Plusieurs projets autoroutiers seront arrêtés "dans les prochaines semaines", a annoncé le ministre délégué aux Transports, mardi 26 septembre sur France Inter. Car, si la France veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, de 55% d'ici à 2030, comme l'a encore répété Emmanuel Macron lundi, le secteur des transports est un levier incontournable. Il représente en effet le premier poste d'émissions de CO2 en France (28%), d'après le ministère de la Transition énergétique. Et les voitures des particuliers comptent pour plus de la moitié de celles-ci.

Pas question d'arrêter les chantiers qui ont déjà commencé : "On va réduire leur impact sur l'environnement", a promis Clément Beaune. S'agissant des projets "qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains", a poursuivi le ministre. Lesquels ? "Une dizaine de projets est à l'étude, et les résultats de la revue seront rendus publics dans les semaines à venir, en octobre", répond le ministère à franceinfo. Le choix sera fait "au regard des enjeux actuels", parmi lesquels sont citées " la lutte contre l'artificialisation des sols" et "la réduction des émissions de CO2". Mais aussi en tenant compte de "l'intérêt socioéconomique" de l'autoroute envisagée, de son apport en termes de "désenclavement des territoires", et de "l'acceptabilité locale" du projet.

Des projets à Bordeaux, Arles, Thionville ou Roissy

Une chose est certaine : l'A69 entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), contre laquelle se bat le militant en grève de la faim Thomas Brail, sera bien construite, comme l'a expliqué Clément Beaune mardi. Quid des autres tronçons ? En attendant les précisions gouvernementales, franceinfo dresse la carte des projets d'autoroute en cours de construction ou envisagés, mentionnés par le ministère de la Transition écologique ou par les différentes Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal).

Certains de ces projets sont déjà en cours de construction, comme le contournement est de Roissy (Val-d'Oise), dont la mise en service est attendue prochainement. Mais d'autres restent incertains et suscitent davantage le débat. Des collectifs se battent ainsi contre le projet A154-A120 en Eure-et-Loir, rapporte L'Echo républicain . A Bordeaux, les habitants expriment leur mécontentement contre la mise en place de nouveaux péages dans le cadre d'un aménagement de l'A63, selon France Bleu Gironde. Quant à la liaison Poitiers-Limoges, c'est Clément Beaune lui-même qui semble l'avoir enterrée : "Je ne pense pas que ce soit un bon projet. Je pense même que c'est un mauvais projet", déclarait-il au micro de France Bleu Limousin en mai dernier.