Deux-Sèvres : manifestation tendue contre le projet d'une "méga-bassine"

Des centaines de manifestants ont pénétré le chantier d'une future retenue d'eau dans les Deux-Sèvres, samedi 29 octobre. Le projet prévoit une "méga-bassine" de plusieurs hectares destinée à irriguer les champs de 12 agriculteurs, en période de sécheresse. Le rassemblement avait pourtant été interdit par la préfecture. Environ 1 500 gendarmes et six hélicoptères ont quadrillé la zone. Les forces de l'ordre ont tenté de bloquer les manifestants, et des heurts ont éclaté.



"On accapare les bassines pour une agriculture intensive"

Des jets de gaz lacrymogène, des grenades de désencerclement et des tirs de LBD ont été employés. De son côté, la préfecture a dénoncé des tirs de mortiers et de cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Des lacs artificiels qui pompent l'eau de la nappe phréatique pendant l'hiver sont au cœur du conflit. Un modèle d'agriculture dépassé pour Europe Écologie-Les Verts (EELV). "On accapare les bassines pour une agriculture intensive", déplore Sandrine Rousseau, députée EELV. Les organisateurs comptent poursuivre les mobilisations jusqu'à l'abandon total du projet.