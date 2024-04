Crise climatique : une année 2023 très contrastée en Europe avec des sécheresses et des inondations hors normes, souligne Copernicus

L'année 2023 a été "très contrastée" en Europe, avec des sécheresses et des inondations hors normes. C'est la conclusion du rapport annuel de Copernicus. L'observatoire souligne d'un côté des températures supérieures à la moyenne 11 mois sur 12, des mers et des océans qui se réchauffent, des incendies de végétation massifs, en Grèce notamment. Les trois années les plus chaudes jamais mesurées en Europe ont eu lieu après 2020, précise également le rapport.

D'un autre côté, Copernicus parle d'une année 2023 humide avec des précipitations plus fréquentes que la moyenne et des inondations dévastatrices comme dans le Pas-de-Calais. Les débits des rivières européennes ont en effet atteint des records en décembre.

Un coût estimé à plus de 13 milliards d'euros

En tout, ces inondations ont touché près de deux millions d'Européens et sont responsables à 80% des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles. Plus généralement, les pertes liées aux événements climatiques sont estimées à plus de 13 milliards d'euros et ont fait plus de 140 victimes : 63 morts liés aux tempêtes, 44 morts liés aux inondations et 44 morts liés aux incendies.

Face à cette situation, Copernicus estime que ces risques doivent mieux être pris en compte. L'observatoire salue donc le bureau européen de l'Organisation mondiale de la Santé qui considère désormais la crise climatique comme un cas d'urgence de santé publique.