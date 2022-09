Crise climatique : le Pakistan lance à l'ONU un appel désespéré à sauver la planète

Le Pakistan, victime cet été d'inondations "dévastatrices", a lancé vendredi 23 septembre à l'ONU un appel désespéré à sauver la planète menacée par le dérèglement climatique provoqué par les pays riches et qui frappe injustement cette nation pauvre d'Asie du Sud, selon son Premier ministre. "Pourquoi mon peuple paie le prix d'un tel réchauffement climatique" alors que le Pakistan représente 0,8% des émissions mondiales de CO2, s'est interrogé le Premier ministre. Il s'est emporté contre une "Nature (qui) a déchaîné sa furie contre le Pakistan sans même regarder notre empreinte carbone".

A la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Shehbaz Sharif a martelé : "Le Pakistan n'a jamais vu une telle illustration absolue et dévastatrice de l'impact du réchauffement climatique". Mais le Premier ministre, dans un discours vibrant, y a ajouté une sombre prédiction. Il a prévenu la communauté internationale que cette "calamité" climatique due à des pluies de "mousson monstrueuses" n'était qu'un prélude à ce qui attend le reste du monde : "une chose est très claire: ce qu'il s'est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan".

Un bilan provisoire de 1 600 morts

D'après le dirigeant "la définition même de la sécurité nationale a aujourd'hui changé et à moins que les dirigeants mondiaux ne s'unissent et n'agissent maintenant sur un programme minimal, il n'y aura plus de Terre pour y mener des guerres". "La Nature va contre-attaquer et pour cela l'humanité n'est pas de taille", a prévenu le leader de 71 ans, au pouvoir à Islamabad depuis avril.

Causées par des pluies de mousson diluviennes, à la force accrue par le réchauffement climatique selon des experts, les inondations avaient recouvert un tiers du Pakistan – soit la superficie du Royaume-Uni – et provoqué la mort de près 1 600 personnes depuis juin, selon le dernier bilan. Sur place début septembre, Antonio Guterres avait exhorté les grands pollueurs de la planète à "arrêter cette folie" consistant à investir encore dans les énergies fossiles. C'est en effet le pétrole, le charbon et le gaz utilisés par nos sociétés pour se déplacer, se loger ou se nourrir qui provoque le réchauffement climatique.

Le Pakistan n'est pas le seul pays à tenir de tels propos. Dans un entretien à l'AFP, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, s'est en prise aux pays riches : "Ils parlent beaucoup, ils font des promesses, tout va bien, mais nous ne voyons aucune action, nous ne voyons pas d'argent". Face aux menaces qui augmentent, les gouvernements du Sud dénoncent régulièrement les vaines promesses des pays développés, notamment l'engagement non tenu de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 leur aide pour que les pays les plus pauvres puissent réduire leurs émissions et se préparer aux impacts.