Climat : un nouveau pic de chaleur sur toute la France, 78 départements sous restrictions d'eau

Du char à voile sous le soleil, des déjeuners en manches courtes et des bancs publics presque tous complets. La vague de chaleur continue de survoler la France, jeudi 27 octobre. Cette météo inhabituelle en interpelle certains. "C'est surprenant, et c'est surtout inquiétant je pense pour l'avenir", confie un homme. 27 °C ont été relevés à Albi (Tarn) durant l'après-midi. À cette période de l'année, il ne devrait faire que 20 °C. Même constat à Lille (Nord), où il a fait six degrés de plus que les normales de saison.

Des restrictions d'eau dans plusieurs départements

Ces températures estivales en plein automne prolongent l'état de sécheresse. 38 départements sont classés en crise, avec des restrictions d'eau. À Seillans, dans le Var, les habitants sont limités à 100 litres d'eau par jour et par personne, soit l'équivalent d'une douche d'environ 7 minutes. Pour éviter de consommer plus et de s'exposer à 1 500 euros d'amende, certains recyclent l'eau de pluie. La moindre goutte compte. Selon les prévisions, la vague de chaleur devrait perdurer jusqu'au début du mois de novembre.