Vague de chaleur en France : jusqu'à 30 degrés attendus en Nouvelle-Aquitaine

Les températures seront encore élevées jeudi 27 octobre en France, bien au-dessus des valeurs de saison pour un mois d'octobre, selon les prévisions de Météo France. Les maximales seront comprises entre 19 et 30 degrés du nord au sud. "Des températures jamais vues après un 25 octobre sont susceptibles d’être atteintes dans certaines villes, comme à Bordeaux ou Clermont-Ferrand", indique Météo France.

>> INFOGRAPHIES. Visualisez la vague de chaleur "totalement inédite" qui touche la France depuis mi-octobre

C'est en Nouvelle-Aquitaine et dans une partie de la région Occitanie que les thermomètres vont le plus grimper. Jusqu'à 30 degrés sont attendus à Mont-de-Marsan et Pau, ce qui sera "inédit" à cette période de l'année. Il fera 29 degrés à Tarbes, 28 degrés à Biarritz. À Bordeaux et Montauban, on attend jusqu'à 27 degrés. Ce sera également le cas à Guéret et Angoulême. La chaleur va également se concentrer sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 26 degrés à Clermont-Ferrand, 25 degrés à Grenoble, et 24 degrés à Lyon.

Sur le littoral méditerranéen, les températures pourront atteindre 26 degrés à Marseille. Météo France prévoit 24 degrés à Nîmes et Toulon, 23 à Perpignan, Montpellier et Montélimar, 22 à Nice. On attend jusqu'à 25 degrés en Corse, à Bastia et Ajaccio.

La douceur concernera toute la France, avec 24 degrés à Besançon et Bourges. Il fera jusqu'à 23 degrés à Orléans, Tours, Reims, au Mans et à Nantes. À Paris, les températures doivent avoisiner les 22 degrés. Ce sera le cas aussi à Strasbourg, Metz, Nancy, Rouen, Lille, Rennes et Caen. Et c'est en Bretagne que les températures seront le moins élevées avec 19 degrés à Brest.