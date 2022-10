Météo : il fait exceptionnellement chaud pour un mois d'octobre avec "des températures dignes d'un mois de juin"

C'est du jamais vu depuis le début des mesures météo. "Depuis le 15 octobre, les températures moyennes sur l’ensemble du pays varient entre 17,5°C et 19°C, des températures dignes d'un mois de juin", explique Christine Berne, climatologue à Météo France. Nous sommes donc depuis déjà 10 jours, 4°C à 5° au-dessus des normales de saison. Autour de nous, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal et le sud de la Grande-Bretagne traversent ce même épisode de chaleur tardif. Cela devrait durer encore une semaine, au moins.

Cette situation atypique s'explique à la fois par un phénomène de plume de chaleur, une masse d’air chaud qui remonte depuis le Sahara et qui se retrouve comme aspirée par une dépression sur l’Atlantique et par une manifestation du changement climatique. Les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) anticipent depuis plusieurs années déjà ce phénomène d'été qui s'allonge, avec des vagues de chaleur plus précoces en mai et plus tardives à l'automne. Cette année 2022, en est une illustration : puisqu’avant de connaître cette chaleur inédite en octobre nous avons aussi vécu une vague de chaleur exceptionnelle mi-mai.

Le manque de pluie se fait sentir dans la plupart des régions

Si l’on regarde du côté des précipitations, c’est aussi atypique, avec un déficit de pluie de 30% en octobre. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) même si le mois septembre a été arrosé, ces pluies ont été insuffisantes pour recharger les nappes d’eau souterraines, la situation reste donc préoccupante sur une grande partie du territoire.

Faut-il s'attendre pour autant à un hiver exceptionnellement froid ? Les prévisions saisonnières de Météo France pour novembre, décembre et janvier seront publiées dans les jours qui viennent. Mais en attendant, d'après les travaux du Centre européen de prévision météorologique, à moyen terme, il n’y a pas à ce stade de signal d’une vague de froid anormale pour les trois prochains mois.

D'après les projections du Giec, avec le changement climatique, nous allons plutôt dans le sens d’une raréfaction des vagues de froid. La dernière en France date de 2012, avec des températures de moins 10°C enregistrées dans plusieurs régions.