Climat : la France identifie 500 communes bientôt situées dans des zones côtières inhabitables

En France, certaines zones côtières vont vite devenir inhabitables face à la progression des océans, a mis en garde jeudi 4 avril le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Ses services publieront vendredi les cartes des territoires menacés. Près de 500 communes à risques sont d'ores et déjà identifiées et le gouvernement travaille avec les maires pour mettre en place des "plans sur mesure", a-t-il déclaré sur TF1.

#LE20H | L’objectif du Gouvernement : lutter contre le réchauffement climatique.



Cela passe aussi par l’adaptation de notre pays à ses effets. C’est le message que j’ai porté ce soir.

pic.twitter.com/IvkIF7Wbne — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) April 4, 2024

"Il y aura des zones qui seront inhabitables" sur le littoral, dont 20% est grignoté par l'érosion côtière, a affirmé Christophe Béchu. "L'équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine dans notre pays sous l'effet de la progression des océans, un phénomène qui s'accélère", a ajouté le ministre. "On a identifié 500 communes et on a commencé à travailler avec les maires" pour mettre en place "des plans sur mesure", a-t-il précisé.

L'érosion grignote 900 km de littoral

Entre un millier de bâtiments en 2028 et plusieurs centaines de milliers d'ici à 2100 seront ppotentiellement touchés par l'érosion côtière en France, révèle un rapport du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. La France est particulièrement vulnérable au recul du trait de côte. L'érosion grignote environ 900 km de littoral. Pour anticiper ses conséquences, le Cerema a dressé trois scénarios à horizon 2028, 2050 et 2100 en s'appuyant notamment sur des photos aériennes et des données satellite.