Chine : Shanghai frappée par son deuxième typhon en moins d'une semaine

Après Bebinca, voici Pulasan. La mégapole chinoise de Shanghai a été frappée vendredi 20 septembre par un deuxième typhon en moins d'une semaine. Le typhon Pulasan a touché terre dans la nuit, provoquant l'évacuation de quelque 112 000 personnes, la suspension de certains services de transport, comme les ferrys ou les trains, ainsi que des inondations dans certains quartiers.

Deux stations météorologiques ont enregistré plus de 300 millimètres de précipitations en l'espace de six heures, soit les plus importantes dans leurs districts respectifs depuis la mise en place des relevés, relève l'agence de presse gouvernementale Xinhua. Cette dernière a également fait état de vents allant jusqu'à 83 km/h.

Pulasan "devrait progressivement s'affaiblir en se déplaçant vers l'intérieur des terres", a précisé Xinhua, bien que des averses aient continué à s'abattre vendredi matin sur Shanghai. De nombreuses zones qui étaient inondées plus tôt dans la matinée, ont été nettoyées vers 11 heures locales, a constaté un journaliste de l'AFP.

D'importants dégâts en début de semaine

Le typhon Pulasan survient quelques jours après que Bebinca, la tempête la plus violente à avoir frappé la mégalopole depuis 1949, a causé d'importants dégâts lundi. Avec des vents allant jusqu'à 151 km/h, Bebinca avait déraciné plus de 1 800 arbres et privé d'électricité 30 000 foyers. Les autorités avaient évacué 414 000 personnes à Shanghai en prévision de la tempête.

Avec le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, les typhons se forment plus près des côtes, s'intensifient plus vite et restent plus longtemps au-dessus des terres, mettent en garde les climatologues.

