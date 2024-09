Shanghai ferme ses deux aéroports en raison du passage du typhon Bebinca, le plus fort depuis 75 ans

La télévision chinoise CCTV évoque sans détour "le typhon le plus fort à toucher terre à Shanghai depuis 1949". Bebinca est arrivé sur la mégalopole chinoise, qui a déclenché une alerte météo rouge, lundi 16 septembre. Des vents pouvant aller jusqu'à 151 km/heure ont été enregistrés. Tous les vols ont été annulés dans les deux principaux aéroports de la ville.

L'administration a conseillé à ses 25 millions d'habitants de ne pas sortir de chez eux, tandis que dans le district de Chongming, une île située à l'embouchure du fleuve Yangtze, 9 000 personnes ont été évacuées. Les autoroutes ont été fermées dès 1 heure du matin (heure de Paris) et une limite de vitesse de circulaiton de 40 km/h a été fixée dans les rues de la ville.

Des vents à près de 200 km/h mesurés au Japon

Selon les médias chinois, Bebinca devrait provoquer de fortes pluies et des vents violents dans les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et d'Anhui. A 5 heures du matin (heure de Paris) le typhon se dirigeait vers le nord-ouest à une vitesse de 15-20 km/h et son intensité faiblissait rapidement. Lundi matin, le quartier général du contrôle des inondations de Shanghai avait déjà reçu des dizaines de rapports d'accidents dus au typhon, principalement des chutes d'arbres et de panneaux d'affichage, a rapporté CCTV.

Bebinca est auparavant passé sur l'île japonaise d'Amami (sud) dans la nuit de samedi à dimanche, soufflant des vents mesurés à 198 km/h, selon l'Agence météorologique japonaise. Vendredi, encore sous forme de tempête tropicale, Bebinca avait touché les Philippines et provoqué la mort de six personnes, tuées par la chute d'arbres. Les experts affirment que les typhons se forment plus près des côtes, s'intensifient plus vite et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.