Chaleurs extrêmes en Inde : une température record de 52,3°C enregistrée à New Delhi, un record pour le pays

La capitale indienne suffoque. Une température de 52,3°C a été enregistrée, mercredi 29 mai, dans la banlieue de New Delhi (Inde), à Mungeshpur, où les autorités mettent en garde contre les pénuries d'eau. Ce nouveau record national bat ainsi de plus d'1°C le précédent, enregistré dans le désert du Rajasthan par le département météorologique du pays, qui fait état de "fortes vagues de chaleur". A noter qu'un précédent record avait été enregistré mardi au même endroit, à 49,9°C.

Les autorités de la ville de quelque 30 millions d'habitants ont émis une alerte sanitaire rouge pour la journée de mercredi, où des températures similaires à la veille ont été atteintes. Elles ont mis en garde contre une "très forte probabilité de développer des maladies liées à la chaleur et des coups de chaud à tous les âges" et appelé à faire preuve d'une "extrême vigilance" envers les personnes vulnérables.

La vague de chaleur dans le centre et le nord-ouest de l'Inde "devrait s'atténuer progressivement" à partir de jeudi, selon la météo indienne. En mai 2022, 49,2°C avaient été relevés dans certains quartiers de la capitale. Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l'été. Mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.