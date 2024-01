Au Louvre, "La Joconde" aspergée de soupe par deux militantes écologistes

La vitre de protection est constellée d'un liquide orange. Le tableau de La Joconde, exposé au musée du Louvre à Paris, a été aspergé de soupe par deux militantes écologistes, dimanche 28 janvier, selon une vidéo filmée par le journaliste indépendant Clément Lanot. Les images montrent que le plus célèbre tableau du monde semble n'avoir subi aucun dommage, puisque c'est la vitre blindée qui a été salie et non la toile elle-même.

🟠 VIDÉO - La Joconde visée avec de la soupe par des militants écologistes (28 janvier 2024)https://t.co/m8zJ5Tsjvl pic.twitter.com/hkVOBve7xD — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Sur les images, on voit l'une des militantes vêtue d'un t-shirt du mouvement Riposte alimentaire, qui revendique l'usage de la "résistance civile" pour "construire une société juste et résiliente". Elles ont justifié leur action par leur volonté de promouvoir notamment "le droit à une alimentation saine et durable", a constaté un journaliste de l'AFP.