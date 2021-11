COP26 : une conférence sur le climat décisive à Glasgow, six ans après les accords de Paris

Dimanche 31 octobre, la COP26 a débuté, à Glasgow, en Écosse. Tous les signaux sont au rouge et la situation est très préoccupante. "Sur le papier, il faudrait un miracle pour franchir ce mur du climat devant lequel nous sommes. L’objectif fixé à Paris était déjà très ambitieux. En théorie, il faudrait aller encore plus loin pour espérer maintenir cette hausse des températures à seulement 1,5 degré à la fin du siècle", a expliqué Jean-Baptiste Marteau, sur place.

196 États présents à la COP26

"La quasi-totalité des pays n’a déjà pas respecté leurs engagements pris, il y a seulement six ans", a poursuivi le journaliste. Ce dernier a évoqué les exemples des centrales à charbon en Allemagne, des décisions contraires prises en Russie et au Brésil ou le cas de la Chine, plus grand pollueur du monde et absent de la COP26. 196 pays sont présents à Glasgow, l’occasion de passer de la parole aux actes, mais également de remobiliser pour cette cause on ne peut plus urgente.