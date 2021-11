COP26 : un accord tarde à être trouvé

Deux types de blocage demeurent à la table de la COP26, samedi 13 novembre. En premier lieu, des blocages politiques. Les pays sont-ils prêts à s'engager officiellement par écrit à renoncer à financer les projets dits inefficaces d'énergies fossiles ? Ce serait une première. Pour le moment, les nations qui utilisent massivement ces énergies, à savoir le pétrole, le gaz ou le charbon, freinent sur ce sujet, rapporte samedi midi le journaliste Matthieu Boisseau depuis Glasgow (Écosse).

Un accord espéré d'ici samedi soir

D'autres dossiers plus techniques bloquent : peut-on s'échanger des droits à polluer ? Comment comptabiliser la réduction des émissions de CO2 ? Il y a encore beaucoup à faire et le compte n'y serait toujours pas, selon les observateurs et les associations. Un troisième document de travail provisoire a été publié samedi matin. Le président britannique de cette COP26, Alok Sharma, doit prendre la parole samedi en début d'après-midi pour faire un point sur les négociations (à suivre en direct). Il espère conclure ensuite ce sommet.