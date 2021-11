DIRECT. COP26 : le projet de déclaration finale prévoit de réduire l'utilisation du charbon, mais pas de nouvelles aides pour les pays touchés par la crise climatique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COP26

: "Ce texte est le reflet du cynisme des pays riches qui disent une chose devant les caméras, des discours plein d'empathies, sur l'urgence d'agir et puis c'est une toute autre musique qui se jouent derrière les portes closes"



Cette membre de Care France regrette l'absence d'avancée sur la question des pertes et dommages des pays vulnérables.

: "Malheureusement, nous constatons que le texte est toujours loin de refléter l'urgence de la situation. Il y a un énorme décalage entre ce qu'on y lit et l'urgence d'agir, ce que nous dit la science"



Cette membre du Réseau Action Climat estime que le texte de la COP n'est toujours pas à la hauteur de la situation.

: Les principales ONG françaises ont tenu ce midi un point presse sur le projet de déclaration finale. Voici quelques unes de leurs analyses :

: La lutte contre le réchauffement climatique "sera citoyenne ou ne sera pas" mais "sera aussi gouvernementale ou ne sera pas", prévient le climatologue et ancien-vice président du Giec Jean Jouzel. Il appelle à ce que "tout le monde, les États, la société civile, les villes regardent dans la même direction".



• Un nouveau projet de déclaration finale de la conférence de Glasgow sur le climat appelle à "accélérer les efforts" vers la sortie du charbon et le rythme des engagements des pays pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les discussions reprendront à 13 heures après de laborieuses négociations hier soir.



• Six ans après l'horreur, plusieurs hommages ont été rendus par les autorités à Paris et Saint-Denis pour commémorer les attentats du 13-Novembre, dans une atmosphère hautement symbolique, au moment où le procès éprouve les victimes et façonne la mémoire collective de ces attaques.



• Vladimir Poutine a rejeté dans une interview toute responsabilité dans la crise migratoire en cours à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où des milliers de migrants sont massés depuis plusieurs jours. La Russie est accusée par plusieurs voix occidentales d'avoir orchestré avec Minsk l'envoi de ces migrants à la frontière.

: "Ce qui est sur la table n'est pas satisfaisant."



Interrogé par un confrère britannique, l'ONG juge durement les nouveaux textes.

: Le texte mis en ligne par la présidence britannique de la COP26 ne fait par contre aucune mention d'un mécanisme spécifique pour compenser les "pertes et préjudices" déjà subis par les pays les plus pauvres et exposés aux effets du réchauffement, une de leurs revendications fortes et un des points très controversés des négociations.

: Seule la fin de la production d'électricité avec du charbon est explicitement mentionnée, accompagnée d'une mention "unabated", qui laisse la porte ouverte aux projets promettant de capturer le CO2 émis. Quant aux subventions aux énergies fossiles, les pays sont seulement invités à cesser celles jugées "inefficaces" (par qui ? selon quels critères ?).

: Dernière ligne droite pour les négociations de la COP26. De nouveaux brouillons des textes de la déclaration finale ont été mis en ligne ce matin. Ils comportent toujours une mention inédite sur les énergies fossiles, cause première du réchauffement climatique, mais celle-ci reste timide.

: "On entend beaucoup de discours où les chefs d'État se suivent et nous expliquent la main sur le cœur qu'il faut répondre à la crise climatique", a décrit sur franceinfo la députée LFI Clémentin Autain, "et après, il y a la mise en pratique et là, il n'y a plus personne".



• Six ans après l'horreur, la commémoration du 13-Novembre organisée aujourd'hui s'annonce plus symbolique que jamais, au moment où le procès historique en cours éprouve les victimes et façonne la mémoire collective de ces attentats. Dans cet entretien, l'historien Henry Rousso revient pour franceinfo sur l'évolution et l'importance de la construction d’une mémoire collective autour du terrorisme.



• Ambition, énergies fossiles, aide financière aux pays pauvres... Les quelque 200 pays signataires de l'accord de Paris remettent l'ouvrage sur le métier pour tenter d'arracher enfin à la COP26 un accord destiné à freiner le réchauffement de la planète. Le porte-parole de Greenpeace France estime que "le bilan est très mauvais quand on fait le compte des engagements qui sont sur la table aujourd'hui".



• L'homme interpellé après l'agression au couteau de policiers à Cannes lundi a été mis en examen pour violences et "tentatives d'assassinat sur fonctionnaires de polices" avec préméditation. Il a été écroué.