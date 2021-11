COP26 : L'Inde mise sur l'énergie solaire

Un océan bleu foncé se dessine à perte de vue à Bhadla, au Rajasthan, situé au nord-ouest de l'Inde. Sur près de 5 500 hectares, la moitié la superficie de Paris, plus de sept millions de panneaux photovoltaïques ont été mis en place. C'est la plus grande ferme solaire au monde en terme de capacité. Inaugurée l'an dernier, la centrale fournit suffisamment d'énergie pour alimenter plus de deux millions d'habitations. L'Inde s'est engagée à se convertir au solaire afin de réduire ses émissions carbones.



De multiples initiatives



Du nord au sud de l'Inde, les initiatives se multiplient. Environ à plus de 2 500 kilomètres de la ferme solaire, un nouveau ferry spécial a été acquis. Ce bateau de transport public ne fonctionne qu'avec l'énergie solaire. "Tous les panneaux solaires sont placés sur le haut du bateau, il y en a 78 au total", explique Sandith Thandasherry, fondateur de Navalt Solar. Six autres navires similaires sont en construction. De plus en plus de particuliers s'équipent également en panneaux solaires. En revanche, le pays est largement dépendant de la Chine qui fabrique 70% des panneaux installés. L'Inde espère désormais produire elle-même ses produits.