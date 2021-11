Garvita Gulhati, l’adolescente indienne dont l’application pour smartphone a permis d’économiser 10 millions de litres d’eau potable

En pleine COP26, c’est une histoire pour rester optimiste. Tout n’est pas foutu, il suffit de s’y mettre. Voilà ce que ne cesse de répéter Garvita Gulhati. Elle est née en 2000 en Inde, dans une famille plutôt aisée, avec la chance de voyager, d’aller au restaurant, et d’être dans un lycée où l’on dispense aux élèves des ateliers de sensibilisation à l’écologie. C’est là, en classe, qu’elle a pris connaissance de ce qui allait changer sa vie. En Inde, chaque année dans les restaurants, 14 millions de litres d’eau potable non-consommées par les clients sont jetés, gaspillés, perdus. Il se trouve que c’était en 2015, alors que se tenait la COP 21 à Paris et il se trouve que sa région venait de traverser une énième sécheresse. Garvita Gulhati, du haut de ses quinze ans, a donc décidé d’agir.

"Les restaurateurs ne voulaient pas recevoir de leçons de la part d’une adolescente, quand bien même l’idée était bonne." Garvita Gulhati, créatrice de WhyWaste? au journal "The Indian Express"

Garvita Gulhati s’est d’abord rendue directement dans les restaurants de sa ville, Bangalore, pour essayer de convaincre les restaurateurs de ne plus remplir les verres en entier et de s’arrêter à la moitié, quitte à resservir les clients qui ont encore soif. Mais comme la jeune femme le raconte au quotidien The Indian Express, la tâche n'a pas été simple. "D’autant que cela brisait une sorte de rite, puisque le fait de donner un verre plein à chaque client est une marque d’hospitalité en Inde", explique-t-elle.

Face aux refus des restaurateurs, elle a décidé de convaincre leurs clients en créant une application pour téléphone mobile, Why Waste ?, "pourquoi gaspiller". Elle s’adresse surtout aux jeunes et permet de mesurer son utilisation quotidienne d’eau potable, tout en relevant des défis, par exemple ne se verser que la dose d’eau que l’on va boire, pas plus.

We as young people have the potential, the ideas, and the solutions to make a difference. We need policies and partnerships to help young people take their innovations to scale.



-- @GarvitaGulhati, #WeTheChangeNOW young climate leader at #UNDay 2021. pic.twitter.com/nAHyZ3ycmp — United Nations in India (@UNinIndia) October 24, 2021

C’était en 2016. L’année suivante, le succès de l’application convainc la fédération des restaurants de mettre en place l’initiative "verre à moitié plein" et de compter la quantité d’eau économisée. Résultat : en cinq ans, la méthode a permis de préserver 10 millions de litres d’eau potable. On parle juste des verres dans les restaurants, ce qui laisse imaginer l’ampleur des économies réalisables. Et c’est ce que vient dire Garvita Gulhati à la COP26 jeudi 4 novembre, à Glasgow en Ecosse. Peut-être que cela commence par un verre d’eau, mais cela signifie qu’il n’y a pas de petites initiatives.