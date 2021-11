COP26 : des promesses à tenir pour le climat ?

Après une semaine de débats et d'échanges à la COP26, quel bilan peut-on déjà tirer de la conférence sur le climat ? Alors que des manifestations ont eu lieu à travers le monde entier, quelques promesses ont déjà été réalisées.

Des centaines de cortèges dans le monde, samedi 6 novembre, ont affiché des portraits de chefs d'État qui ne font pas assez pour le monde et le climat. À Paris, comme dans de nombreuses capitales à travers la planète, des manifestants ont montré leur mécontentement face aux promesses prises et non respectées lors des précédentes COP. "Les résultats que l'on récolte de la COP26, ils sont décevants", exprime une manifestante.

Un bilan mitigé à mi-parcours

Plusieurs engagements ont été pris durant la première semaine de la conférence sur le climat pour la planète. Par exemple, celui de maintenir l'augmentation de la température mondiale à seulement 1,5 degrés, un engagement déjà pris lors de la COP 21. La promesse de la neutralité carbone a également été prise par quelques pays, dont l'Inde et le Brésil. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, s'est exprimé à la tribune de la COP26 à ce sujet. Les accords sur la déforestation et le charbon déçoivent cependant.