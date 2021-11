COP26 : des marches pour le climat rassemblement des milliers de personnes partout en France

Plus de 200 manifestations pour le climat se sont déroulées samedi 6 novembre à travers la planète pour appeler à l'action face au dérèglement climatique qui menace l'humanité. En France, plusieurs rassemblements étaient organisés pour mettre la pression sur les négociateurs réunis à Glasgow à la COP26 et réclamer la "justice climatique".

Paris

Des centaines de personnes se sont rassemblées place de l’Hôtel de Ville, selon France Bleu Paris. A l'appel de plusieurs associations, syndicats et ONG, Attac, Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion, L214, Oxfam, ATD Quart Monde, des syndicats Solidaires ou de la CGT, ils sont venus réclamer des actions contre le réchauffement climatique. Des visages de dirigeants du monde entier, Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Xi Jinping ou encore Jair Bolsonaro, étaient affichés avec des images d’incendies et d’inondations en arrière-plan. Une banderole "Inactifs à la COP26, mourant.e.s en 2050" a été accrochée aux anneaux olympiques dressés devant l'Hôtel de Ville. Des pancartes ont clamé "pas de nature, pas de futur", "justice climatique, justice sociale, tout est lié", "la COP26 lave plus vert" pour dénoncer le greenwashing ou plus sobrement un simple "SOS".

Des centaines de personnes sont rassemblées place de l’Hôtel de Ville à #Paris pour réclamer des actions contre le réchauffement #climatique. Des visages de dirigeants du monde entier sont affichés avec des images d’incendies et d’inondations en arrière-plan. pic.twitter.com/TgJuFYLyrQ — France Bleu Paris (@francebleuparis) November 6, 2021

Limoges

A Limoges (Haute-Vienne), une centaine de manifestants ont défilé dans les rues "contre l'inaction climatique" selon France Bleu Limousin. Le collectif Marche pour le climat en Haute-Vienne perçoit la COP 26 comme "une réunion de copropriétaires" où "il n'y aura pas de décision majeure à l'échelle de la planète". Mais il a appelé à se "mobiliser à l'échelle d'un pays pour changer les choses" et devenir "un modèle suivi par les autres".

Une centaine de personnes manifestent ce samedi dans le centre-ville de Limoges.



Tous demandent des « mesures fortes » face au dérèglement climatique à l’heure où se tient la #COP26 à Glasgow en Ecosse pic.twitter.com/gLFH2JLUDU — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 6, 2021

Toulouse

A Toulouse (Haute-Garonne), la manifestation pour le climat a rassemblé près de 2 000 personnes, à l'appel notamment d'Alternatiba, Greenpeace Toulouse, Extinction Rebellion, FNE Midi-Pyrénées ou encore Youth For Climate, selon France Bleu Occitanie. Menées par les jeunes Toulousains, la marche s'est déroulés derrière une banderole "Notre futur et aussi le vôtre". Le cortège fortement coloré en vert a vite été rejoint en bas des Allées Jean Jaurès par quelques dizaines de manifestants anti-pass sanitaire, qui défilent chaque samedi depuis plusieurs semaines eux aussi sur les boulevards. La manifestation s'est terminée vers 17h30.

La #MarcheClimat a largement rassemblé dans les rues de #Toulouse aujourd’hui. Une marche menée par les jeunes toulousains de #Youth4Climate pic.twitter.com/ARUEMqnyLK — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 6, 2021

Rennes

A Rennes (Ille-et-Vilaine), plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le mail François Mitterrand, pour réclamer la justice climatique, selon France Bleu Armorique. Certains manifestants voient la COP26 comme une manifestation permettant aux politiques et aux industriels de faire du "greenwashing". France 3 Bretagne de son côté a constaté que quelques Gilets jaunes et des antifascistes étaient présents dans le cortège qui s'est scindé en deux en passant sur un quai de la Vilaine, les marcheurs pour le climat d'un côté, les Gilets jaunes et les antifas sur l’autre. Le canon à eau a été sorti. Des grenades lacrymogènes ont également été lancées rue de l’Horloge. Les antifas et quelques Gilets jaunes ont laissé la Marche pour le climat pour affronter les forces de l’ordre. Un affrontement de courte durée, selon France Bleu Armorique. La marche s'est terminée dans le calme.

Rennes : plusieurs centaines de personnes à la marche pour le climat https://t.co/0TeEzXWQCb pic.twitter.com/GGTZT19Z3b — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) November 6, 2021

Rouen

A Rouen (Seine-Maritime), le cortège de citoyens s'était élancé vers 14h de la place de la Calende en direction de la cathédrale, selon France Bleu Normandie. "Stop au blabla, place aux actes", scande une banderole. "On le ressent au quotidien le changement climatique, il fait beaucoup moins froid, il n’y a plus de neige l’hiver", raconte un manifestant.

Place de la Calende à #Rouen la marche pour le climat va s’élancer alors que la COP26 se tient à Glasgow en #Ecosse #COP26 pic.twitter.com/pm3ycDsTKD — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) November 6, 2021

Caen

A Caen (Calvados), les participants ont entamé leur marche pour le climat vers 14h45 depuis les rives de l'Orne en direction du centre-ville, selon France Bleu Normandie. "En finançant charbon, gaz et pétrole, les banques tuent", pouvait-on lire sur une banderole.

A #Caen, la #MarchePourLeClimat s'est élancée vers 14h45 depuis les rives de l'Orne vers le centre-ville. pic.twitter.com/j0QBIpoZj1 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) November 6, 2021

Nîmes

A Nîmes (Gard), près d'un millier personnes ont défilé dans les rues et se sont retrouvées sur l'esplanade Charles de Gaulle, selon France Bleu Gard Lozère. "Sauvons les ours polaires, congelons les actionnaires" ont scandé les manifestants.

Marche pour le climat à Nîmes. pic.twitter.com/6SVMqaK8q8 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) November 6, 2021

Mont-de-Marsan

A Mont-de-Marsan (Landes), plusieurs centaines de citoyens se sont mobilisés devant la préfecture, selon France Bleu Gascogne. Parmi les slogans affichés sur les pancartes, "Terriens sans terre t’es rien", ou encore "L'Armagnac à 40°, oui, l'océan, non".

« Terriens sans terre t’es rien ». Plus d’une centaine de citoyens mobilisés pour le climat ce matin devant la préfecture de Mont-de-Marsan #COP26 pic.twitter.com/07HCPFHA02 — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) November 6, 2021

Niort

A Niort, dans les Deux-Sèvres, 80 personnes se sont rassemblées et ont défilé dans les rues de la ville.

Nice

A Nice (Alpes-Maritimes), une centaine de manifestants se sont réunis place Garibaldi, selon France Bleu Azur. "La COP26 c'est bien mais les actes doivent suivre maintenant", ont lancé les participants.