COP26 : comment le réchauffement climatique a déjà bouleversé la vie d'Emma, née en 2015

Il y a six ans, franceinfo avait imaginé la vie fictive d'une enfant, Emma, née le jour de l'ouverture de la COP21 à Paris, le 30 novembre 2015. Aujourd'hui, la fillette s'apprête à fêter ses 6 ans. Et le réchauffement climatique l'a déjà touchée de près.

Emma est née le 30 novembre 2015, le jour de l'ouverture de la COP21 au Bourget (Seine-Saint-Denis). A l'époque, 195 chefs d'Etat et des centaines de négociateurs internationaux s'étaient réunis pendant deux semaines pour discuter de l'avenir de la planète sur laquelle Emma, l'enfant fictive de la rédaction de franceinfo, allait grandir. Ils s'étaient finalement mis d'accord sur un objectif commun : limiter le réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici à 2100 par rapport à l'ère préindustrielle.

La COP26, qui se tient à Glasgow (Ecosse) du 31 octobre au 12 novembre, permettra d'évaluer ces engagements. Car, depuis 2015, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué d'entraîner une hausse moyenne des températures sur Terre.

La preuve, à seulement 6 ans, Emma a vécu les six années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Elle a connu plusieurs épisodes de canicule, quel que soit le département métropolitain dans lequel elle réside. Elle a aussi observé la hausse des prix des fruits et légumes qu'elle trouve dans son assiette. Et elle déplore l'état des populations animales sauvages, dont le déclin ne cesse de s'accélérer.