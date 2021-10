COP26 : cinq ans après, où en est l'Accord de Paris ?

À l'approche de la COP26, l'ONU met la pression sur les États. Tous les pays ont du retard sur leurs engagements pris il y a six ans, lors de l'Accord de Paris. L'objectif de limiter le réchauffement climatique est encore plus difficile à atteindre aujourd'hui. "À l'époque, déjà près de 200 États s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Aujourd'hui, l'ONU dresse un constat sévère. Si on veut y arriver, il faudra faire sept fois plus d'efforts en matière d'émissions de CO2", rapporte le journaliste Ben Barnier, présent sur le plateau du 19/20, mardi 26 octobre.

Une aide pour les pays en développement

Y a-t-il tout de même des signaux encourageants ? "Il y a un objectif majeur de l'Accord de Paris qui semble atteignable, indique le journaliste. Ce sont les 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement, justement à faire leur transition écologique : mettre des bornes électriques pour les voitures, isoler les bâtiments."