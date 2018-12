VIDEO. Transition écologique et énergétique : à Malaunay, un casting est organisé pour inciter les citoyens à s'engager

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La COP 24 s'est terminée samedi 15 décembre à Katowice, en Pologne, dans une ambiance tendue, avec un compromis sur des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Pourtant, loin du bruit diplomatique, des Français entendent prendre leur part du problème du réchauffement climatique. À Malaunay, près de Rouen, des habitants participent ainsi à un "casting de la transition" pour proposer et tester des solutions concrètes contre le réchauffement climatique.

De la voiture électrique aux emballages de compotes

Dans la famille Violette, il y a d’abord le papa, Nicolas, comptable de formation et qui aime sa voiture électrique. "Je l’ai achetée 9 000 euros, elle était quasi neuve. Pas de pollution, pas de pollution sonore… et à conduire c’est top !"

Il y a aussi le fils Jules, en CP, qui rapporte ses emballages de compotes à l'école. "Après, on pourra les recycler et avoir des sous pour faire une sortie !", explique-t-il fièrement. Mais "peut-être qu’on utilise encore des trucs qui ne sont pas bons pour la planète et que nous pourrions trouver d’autres solutions, pour faire autrement, indique la maman, Dominique, avide de bons conseils. Et cela ne nous coûterait pas forcément plus cher !"

Réparer grâce à l'amidon de maïs

Toute la famille a donc postulé pour être l'une des sept équipes du grand "casting de la transition" lancé par la ville de Malaunay, près de 6 000 habitants. Et pourtant Nicolas sait déjà beaucoup de choses, lui qui répare des objets du quotidien avec son imprimante 3D. La matière qu’il utilise pour l’alimenter est composée d’amidon de maïs, donc biodégradable. Au lieu de jeter les objets, il les répare facilement. "J’ai par exemple cassé cette attache sur un couvercle de poubelle, montre Nicolas, en brandissant un couvercle vert. Je l’ai dessinée sur ordinateur, et je n’ai plus qu’à lancer l’impression !"

Pendant trois mois, ces équipes, qu'elles soient des familles, des voisins, des collègues seront suivies par des coachs comme Jérome Dumont. "On va par exemple équiper les robinets de mousseurs qui permettent d’économiser jusqu’à 50% d’eau", explique l’agent municipal, responsable du service d’aide à la maîtrise de l’énergie.

C'est mieux de prendre une douche qu’un bain, mais si vous prenez une douche d'une demi-heure, vous consommerez davantage qu’en prenant un bain ! Jérôme Dumont, coach à franceinfo

Depuis trois ans, il a conseillé une quarantaine de foyers de la ville pour qu’ils maîtrisent leur consommation d'eau et de chauffage. "À l’heure actuelle, poursuit-il, on sait que le pouvoir d’achat est faible, alors si on peut gagner 40 ou 60 euros par an…" Il y a aussi des coachs pour la mobilité, la réduction des déchets, l'alimentation.

Même la police municipale roule en électrique

En dix ans, Malaunay a installé des panneaux solaires sur le toit de l'église, de ses écoles, limité le gaspillage alimentaire à la cantine. Même la police municipale roule en électrique. Et ce n'est pas parce que Donald Trump ne veut plus rien faire pour le climat que le maire de Malaunay, Guillaume Coutey, pense que ses efforts sont vains. "Trump a fait ce choix surréaliste, indique l’édile, sauf que la meilleure réponse vient des grandes villes américaines et des différents États américains qui ont décidé d’y aller quand même et ont choisi d’être en avance." Au final, avec ce grand casting, le maire espère plus de lien social entre les 6 000 habitants de cette commune de la périphérie de Rouen, pour que la transition environnementale soit bien l'affaire de tous.