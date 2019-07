DIRECT. Greta Thunberg arrive à l'Assemblée nationale, pour évoquer le réchauffement climatique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRETA_THUNBERG

: Greta Thunberg vient d'arriver à l'Assemblée nationale. La jeune militante écologiste suédoise est accueillie par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand.

: On va conclure le Ceta d'un côté et on va recevoir des leçons sur l'écologie de l'autre... Je ne comprends pas tout.

: On sait depuis longtemps que la Terre se réchauffe, ce n'est pas une nouveauté. On n'a pas vraiment besoin de quelqu'un qui nous le dise, on le sait, les politiques le savent. Maintenant, il faut qu'ils se bougent.Elle n'est qu'une lanceuse d'alerte, il ne faut pas lui donner plus d 'importance. Il y a déjà eu par le passé des Greta Thunbera. Ça ne sert à rien de l'insulter non plus. Mais il est sans doute trop tard pour se réveiller.

: Quelle honte tous ces politiques qui critiquent en des termes peu élégants envers les jeunes. Cela ressemble à de la discrimination anti-jeune comme si eux-seuls avaient la vérité. Un peu de respect, mesdames et messieurs les politiques car au risque de rappeler une évidence, vous travaillez pour offrir un meilleur avenir à cette génération...

: Le débat provoqué par la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée, plus le vote de ratification du Ceta par les députés : l'actualité se téléscope aujourd'hui. Cela ne manque pas de susciter de vives réactions de votre part.