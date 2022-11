DIRECT. COP27 : les pays en développement ont besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an pour financer leur action climatique

Ce qu'il faut savoir

Au troisième jour de la COP27, la question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique pour les pays en développement est au cœur des discussions à Charm el-Cheikh (Egypte). Selon un rapport commandé par la présidence de la conférence pour le climat, publié mardi 8 novembre, ces pays auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 pour financer leur action climatique, dont près de la moitié venant d'investisseurs extérieurs. Suivez notre direct.

Les industriels reçus à l'Elysée à 15h30. Ciment, aluminium, acier, engrais, sucre ou carburants.. En pleine conférence mondiale sur le climat en Egypte, les dirigeants des cinquante sites industriels français les plus émetteurs de CO2 sont conviés à l'Elysée dans l'après-midi pour examiner les moyens de continuer à produire en France, sans réchauffer la planète.

Le climat n'est pas une "variable d'ajustement". La guerre en Ukraine ne doit pas mettre à mal la lutte contre la crise climatique, qui n'est pas une "variable d'ajustement", a affirmé Emmanuel Macron lors de son discours à la COP27. Le chef de l'Etat a prôné "la sobriété énergétique", "l'accélération du nucléaire" et le "changement de nos moyens de nous déplacer, de produire..."

L'Allemagne mise sur l'éolien, le solaire et l'hydrogène. Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé lors du sommet sur l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz par son pays, l'un des principaux émetteurs européens de gaz à effet de serre ."Il ne doit pas y avoir de renaissance mondiale des énergies fossiles", a-t-il assuré. "Pour nous, il est plus clair que jamais que l'avenir appartient à l'énergie éolienne, au solaire et l'hydrogène vert."