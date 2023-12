COP29 : l'Azerbaïdjan devrait accueillir la conférence sur le climat en 2024

L'Azerbaïdjan devrait accueillir la COP29 en 2024, a annoncé samedi 9 décembre le ministre azerbaïdjanais de l'Ecologie, Mukhtar Babayev, lors d'un discours à la COP28 à Dubaï (Emirats arabes unis). La Conférence sur le climat des Nations unies serait ainsi présidée par un pays fortement dépendant du pétrole, dont la consommation est responsable du réchauffement climatique, pour la deuxième année consécutive.

"Je suis heureux d'annoncer qu'il existe un consensus général autour de la candidature de l'Azerbaïdjan à l'accueil de la COP29", a déclaré le ministre, alors que la désignation de son pays doit encore être ratifiée par l'ensemble des Etats présents à la COP28, qui se termine mardi. "Nous sommes très reconnaissants du soutien de tous les pays, en particulier ceux du groupe des pays d'Europe de l'Est et de l'hôte, les Emirats arabes unis. Nous nous engageons à travailler de manière inclusive et collaborative avec tous, afin que la COP29 soit un succès", a-t-il ajouté.

L'Arménie retire sa candidature

Bloquée depuis des mois, la désignation du pays devant présider la 29e Conférence de l'ONU sur le changement climatique était en voie de résolution depuis l'annonce du soutien de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Les deux pays du Caucause, dont la dernière guerre remonte à 2020 et qui s'opposent encore régulièrement dans des incidents armés à la frontière, ont fait une déclaration conjointe dans laquelle ils annoncent, entre autres, que l'Arménie retirait sa candidature à l'organisation de la COP29 et soutenait celle de l'Azerbaïdjan. Leurs deux candidatures se neutralisaient et bloquaient le processus.

Les COP sur le climat sont organisées chaque année dans un bloc de pays différent : les Emirats arabes unis ont été désignés par l'Asie pour 2023, alors que l'Europe de l'Est doit accueillir la conférence en 2024. Les pays membres devaient s'accorder, selon la procédure de l'ONU. La Russie s'opposait au choix de la Bulgarie, membre de l'Union européenne, qui a fait savoir vendredi qu'elle retirait sa candidature "dans un esprit de bonne volonté".