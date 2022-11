COP27 : les annonces du président américain "vont dans le bon sens mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir", selon une spécialiste

Lola Vallejo, directrice du programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) se dit "préoccupée" vendredi 11 novembre sur franceinfo après le discours de Joe Biden à la COP27. Les élections de mi-mandat outre-Atlantique et l'attente des résultats définitifs qui feront basculer le Congrès côté républicain ou démocrate auront un impact sur le climat puisque l'annonce faite par le président américain de verser plusieurs milliards de dollars pourrait ne pas aboutir si le Congrès bloque cette dépense.

Le président américain a en effet réitéré vendredi en Egypte son engagement sur une contribution de 11,4 milliards de dollars pour le climat. Un engagement qui est "encore loin d'être une réalité" pour Lola Vallejo. Quant aux nouvelles annonces, elles "vont dans le bon sens mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre ce qui a été promis".

"Une majorité républicaine aux Etats-Unis rendrait très difficile les engagements pris il y a déjà plus d'un an et qui sont très attendus."