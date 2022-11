COP 27 : la Chine et les États-Unis absents du sommet pour le climat

La COP 27 a débuté lundi 7 novembre, à Charm El-Cheikh, en Égypte. Les dirigeants de la Chine et des États-Unis, les deux plus gros pollueurs de la planète, ne sont pas présents.

La Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs au monde, sont les grands absents de la COP 27, qui a débuté lundi 7 novembre à Charm El-Cheikh, en Égypte. "Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont une responsabilité particulière. Elles doivent joindre leurs efforts pour concrétiser un pacte. C'est notre seul espoir pour réussir", a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, en ouverture de la cérémonie.



"L'humanité a le choix : coopérer ou périr"

"L'humanité a le choix : coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif", a alerté Antonio Guterres. Les engagements actuels sont loin d'être à la hauteur de l'accord de Paris de 2015. L'objectif est de limiter le réchauffement à 1,5 °C d'ici la fin du siècle. Or, la trajectoire actuelle est estimée à 2,8 °C. Autre engagement non tenu, l'aide financière aux pays du Sud, particulièrement touchés par le dérèglement climatique. Pour Emmanuel Macron, la solidarité envers les pays pauvres doit être respectée.