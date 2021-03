Loi Climat : "Nous ne sommes pas au rendez-vous", estime Sylvain Burquier, de la Convention citoyenne

Le projet de loi Climat et résilience arrive en débat à l'Assemblée nationale, et il divise. "On n’y est pas, au regard de l’urgence selon les différents chiffres qui sont amenés", avance Sylvain Burquier, de la Convention citoyenne pour le climat, ce lundi 29 mars, dans le "14/17" de franceinfo canal 27. Membre de l'association des 150 citoyens choisis pour avancer des propositions pour le climat, il ne redoute pas une "loi au rabais", mais il souhaite que les "députés se saisissent vraiment de la thématique".

Ce lundi débute à l'Assemblée nationale l’examen du projet de loi Climat et résilience en séance plénière. Des manifestations ont eu lieu ce dimanche pour dénoncer un texte jugé édulcoré par rapport aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

"Ce n'est pas avec 149 mesures un peu amoindries qu'on peut aller plus loin dans les actions pour le climat", a ajouté l'invité de Sophie Le Saint sur franceinfo canal 27.