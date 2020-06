Convention citoyenne sur le climat : "L'adhésion aux mesures adoptées est frappante"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Ce qui est frappant, estime le climatologue Hervé Le Treut, c’est l’adhésion associée à toutes ces mesures, pour certaines votées à plus de 90% par la Convention citoyenne sur le climat. Quand on met des gens tirés au sort face à des documents, face au mûrissement des idées sur ce problème climatique, on aboutit à une cohésion très grande dans les résultats".

"Le climat est en train de changer"

Selon lui, "il y a plus de cent mesures qui vont dans la continuité de ce qui est mis sur la table depuis longtemps, qui sont pertinentes par rapport au fait climatique en tout cas".

"On est en retard par rapport à l’urgence climatique. Le climat est en train de changer. La situation nous oblige à avancer", poursuit-il sur franceinfo vendredi 19 juin. "Il faudra aller plus loin, avoir des démarches plus systémiques sur les transports, sur l’agriculture...", conclut Hervé Le Treut.

Le JT

Les autres sujets du JT