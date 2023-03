Consommation d'énergie : les Etats de l'UE s'accordent pour doubler la part des renouvelables d'ici 2030

L'accord fixe l'objectif contraignant d'au moins 42,5% d'énergies renouvelables dans la consommation européenne.

Les Etats de l'Union européenne et eurodéputés se sont accordés, jeudi 30 mars, pour presque doubler la part des renouvelables dans la consommation énergétique d'ici 2030, volet-clé de l'ambitieux plan climat européen.

Le texte approuvé consacre la biomasse (bois brûlé pour produire de l'énergie) comme énergie verte, au grand dam des ONG environnementales inquiètes de l'impact sur les forêts, et tient compte du rôle du nucléaire pour produire de l'hydrogène décarboné, pomme de discorde entre les Vingt-Sept.

Des procédures simplifiées

L'accord, conclu après une nuit d'ultimes pourparlers, fixe l'objectif contraignant d'au moins 42,5% d'énergies renouvelables dans la consommation européenne d'ici 2030, un quasi-doublement du niveau actuel d'environ 22% (19% en France).

C'est un net relèvement par rapport à l'objectif actuel de l'UE pour 2030 (32%). Eurodéputés et Etats se sont entendus pour s'efforcer d'atteindre 45%, chiffre "indicatif" correspondant à ce que réclamaient initialement la Commission européenne et le Parlement. Le texte simplifie et accélère les procédures d'autorisations pour les infrastructures d'énergies renouvelables, avec des territoires dédiés où la réglementation sera assouplie et une présomption d''intérêt public supérieur".

Près de la moitié de renouvelable pour le bâtiment

L'UE prévoit 49% de renouvelables dans la consommation énergétique des bâtiments, avec une trajectoire progressive de verdissement pour le chauffage et le refroidissement via des cibles nationales spécifiques.

Dans les transports, les Etats devront, d'ici 2030,soit réduire de 14,5% l'intensité des gaz à effet de serre grâce au recours aux renouvelables, soit atteindre 29% de renouvelables dans la consommation finale d'énergie du secteur. Avec l'objectif contraignant de 5,5% de "biocarburants avancés" (dérivés de matières premières non alimentaires) ou "carburants renouvelables d'origine non biologique" (hydrogène renouvelable, carburants synthétiques à base d'hydrogène) dans les renouvelables dédiés aux transports.