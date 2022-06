Les énergies renouvelables progressent en France, mais restent loin des objectifs

Une nouvelle en demi-teinte pour l'environnment. La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie française a progressé en 2021, selon des données publiées par le ministère de la Transition écologique lundi 20 juin. Les sources d'énergie comme la biomasse, l'hydraulique ou l'éolien ont représenté 19,3% de la consommation finale brute d'énergie, une hausse de 10 points par rapport à 2005.

Ce développement a notamment été tiré par l'éolien, les pompes à chaleur et les biocarburants. Entre 2019 et 2021, la part des énergies renouvelables a même augmenté de 2 points, la reprise économique ayant stimulé la demande dans des secteurs comme les transports, l'industrie et le tertiaire. En face, la consommation finale brute d'énergie a diminué, à un rythme d'environ 0,5% par an.

Objectif de 33% d'énergies renouvelables en 2030

Pour autant, la France devra atteindre 33% d'énergies renouvelables en 2030 pour respecter les objectifs de la loi énergie climat. Avec 19% en 2020, le pays avait été le seul de l'Union européenne à ne pas se conformer à son objectif de 23%, issu d'une directive européenne.

Aujourd'hui la biomasse solide (principalement le bois) reste la première des énergies renouvelables avec 7,1% de la consommation énergétique finale, suivie de l'hydraulique (3,4%) et des pompes à chaleur (2,4%). L'éolien fournit 2,2% du total, et les biocarburants 2,1%.