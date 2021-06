Caen : l’implantation d’éoliennes fait polémique

Ils sont venus ce samedi 19 juin de Bretagne et de Normandie, parfois en famille, pour protester contre l’installation d’éoliennes en mer. Ces pêcheurs, déjà en difficulté, s’inquiètent de l’ampleur du projet. Ils craignent surtout la perte de leurs ressources. "On n’a pas les garanties sur les impacts des éoliennes. Et les études qui ont été faites ne sont pas suffisantes. On demande un moratoire. C’est important de suspendre les travaux", explique un manifestant.

"Des impacts limités…"

Depuis des mois, les pêcheurs protestent contre différents projets éoliens en mer. Selon le directeur du projet, Emmanuel Rollin, toutes ces craintes sont infondées. "Depuis le début du projet, il y a eu de très nombreuses études réalisées par des scientifiques de renom du muséum d’histoire naturelle et du CNRS. Les conclusions sont que les impacts seront limités", explique-t-il. La bataille est devenue aujourd’hui un enjeu politique.