VIDEO. Quel est le secret de la puissance des fourmis ?

Elles transportent sans difficulté des charges beaucoup plus lourdes qu’elles. Insectes morts, roches, feuilles, tant d’objets que les fourmis n’ont aucun mal à soulever pour se nourrir ou se construire des abris. Mais d’où tirent-elles cette force herculéenne ?

Une force musculaire

D’abord de leur anatomie et particulièrement de leur cou, qui se trouve à l’extrémité d’un segment traversé par de puissants muscles, leur évitant ainsi la décapitation lors du transport de ces masses.

Les lois de la physique

Le second facteur réside dans les lois de la physique et de l’effet de l’échelle. Plus un corps est petit, plus il peut porter un nombre important de fois poids. En intégrant cette règle, la comparaison avec l’homme est donc relativisée. Proportionnellement, une fourmi portant 1000 fois son poids équivaut à un homme soulevant 300 kilos. Un effort que la fourmi effectue quotidiennement.