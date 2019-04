VIDEO. Quel est ce proche cousin du ration laveur ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On le confond avec le raton laveur, le chat ou encore le renard mais il se nomme le Bassaris rusé. Principalement actif la nuit, il passe la plupart de son temps à la recherche de nourriture. Son régime alimentaire omnivore a une influence importante sur son environnement. En effet, il favorise la dispersion des graines de certains fruits qu'il mange grâce à son tube digestif. Les sucs gastriques qu'il contient usent l'enveloppe de certaines graines et leur permettent de germer plus facilement.

De nombreux talents

Grâce à ses griffes semi-rétractables, il chasse des rats et des souris. Il se déplace aisément à la verticale, la tête la première. Bien que sa fourrure soit de moins bonne qualité que celle de ses cousins ratons laveurs, elle a longtemps été convoitée par les chasseurs. Malgré l'interdiction de leur chasse dans plusieurs États, ces animaux sont encore les victimes collatérales de pièges destinés à d'autres animaux.