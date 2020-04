VIDEO. Pour attirer les femelles, les oiseaux jardiniers font les nids les plus complexes au monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les oiseaux jardiniers font les nids les plus complexes au monde. Leur unique but : attirer les femelles pour l'accouplement. En effet, ces oiseaux possèdent une forme de sens esthétique donnant lieu à des nids époustouflants. Ils utilisent les couleurs, les textures et les formes pour mettre au point le lieu d'accouplement le plus apte à séduire les femelles. Pour aboutir leurs ouvrages, aussi appelés tonnelles ou berceaux, les oiseaux jardiniers ont besoin de plusieurs jours.

Une fois le travail accompli, une forme de compétition se met en place entre les mâles. Ils attaquent et pillent les nids de leurs potentiels rivaux. Arrive enfin le moment de l'inspection où la femelle explore le nid pour faire son choix. C'est le mâle au plus beau nid qui va pouvoir s'accoupler avec un grand nombre de femelles. À l'inverse, celui qui n'aura pas pu obtenir un résultat satisfaisant ne pourra pas se reproduire.