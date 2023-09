Vidéo Planète : NOWU fait le bilan d’un été fort en actualités environnementales

Durée de la vidéo : 2 min.

France Info

Article rédigé par NOWU - Juliette Lenrouilly France Télévisions

C’est la rentrée, il est temps de faire un bilan de l’été. Et ce qu’on peut dire c’est que côté environnement, il s’en est passé des choses : chaleurs records, feux et trafic aérien qui ne réduit pas… On fait le point avec NOWU, le média numérique environnemental de France Télévisions.

Des températures records aux quatre coins du monde Si vous avez passé votre unique semaine de vacances dans le sud-ouest sous un déluge de pluie début août, vous avez peut-être eu l’impression d’un été un peu nul. Mais, il a bel et bien été chaud, très chaud, trop chaud. C’est officiel, cet été 2023 est devenu le 4ème plus chaud jamais enregistré en France et LE plus chaud jamais enregistré sur Terre. Les records de chaleur se sont enchaînés, les canicules marines aussi. Le 24 juillet, en Méditerranée, la température de l'eau à sa surface est montée jusqu'à 28,71°C. Les températures ont également dépassé les 50 degrés aux États-Unis, au Maroc, ou encore en Chine où les températures sont montées jusqu’à 52,2°C dans la région aride du Xinjiang. Le Chili et l'Argentine ont aussi enregistré des températures records en plein hiver austral. Début août, Santiago a atteint les 26°C et Buenos Aires, les 30°C. Avec une température mondiale de 17,08°, la journée du 6 juillet a été désignée comme la journée la plus chaude jamais enregistrée sur terre. Le trafic aérien au plus haut Et paradoxe intéressant, cette journée du 6 juillet a aussi battu le record du nombre d’avions dans le ciel. En tout cas à la date du 6 juillet où 134.000 vols commerciaux avaient été enregistrés par le site Flight radar 24. Depuis un nouveau record d’avions dans le ciel a été atteint le 20 juillet, avec 262 000 vols enregistrés au même moment ! Des feux dévastateurs Vous n’avez pas pu passer à côté, les flammes ont fait des ravages aux quatre coins de la planète : en Grèce, au Canada mais aussi à Hawaii. Les incendies qui ont sévi sur l’île de Maui ont causé la mort de 110 personnes et détruit une ville entière, Lahaina. Le gouverneur a déclaré le 11 août qu’il s’agissait de « la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'Etat d'Hawaï ». Au Canada, le pays vit également les pires feux de forêt de son histoire, avec une surface totale brûlée depuis janvier de plus de 14 millions d’hectares. Des nouvelles plus positives tout au long de l’été Un été fort en actualités environnementales donc, malheureusement souvent négatives. Mais aussi parfois positives ! On a par exemple appris cet été que la déforestation avait reculé au Brésil, mais aussi en Colombie où en 2022, la déforestation a atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans ! Toujours en Amérique du Sud, un référendum en Equateur a acté la fin des forages pétroliers dans la réserve amazonienne de Yasuní. C’est la première fois qu’un peuple décide par référendum de mettre fin à de telles activités sur son territoire. Cette décision permet de protéger l’une des régions les plus riches en biodiversité de la planète mais aussi les peuples autochtones qui vivent dans cette zone. De l’autre côté du Pacifique La Nouvelle-Calédonie a donné cet été des droits aux requins et tortues marines : Concrètement, un porte-parole pourra faire valoir leurs intérêts devant les tribunaux. La Nouvelle-Calédonie envisage d’étendre ces droits à d’autres espèces, ainsi qu’à des sites naturels.



