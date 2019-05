VIDEO. Mathusalem, le plus vieil arbre au monde, a 4800 ans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L'arbre le plus vieux du monde a 4800 ans. Son tronc épais et dense a été tordu par les siècles sans succomber aux maladies ni aux intempéries. Dénommé Mathusalem, il est dressé dans la forêt des anciens pins Bristlecone, au cœur d'une zone sèche et montagneuse de la Californie. Ce spécimen dépasse de près de 1000 ans la plupart des arbres qui l'entourent bien qu'ils soient eux-mêmes dotés d'une longévité exceptionnelle. En effet, les pins Bristlecone sont célèbres pour leur bois extrêmement résistant qui a été façonné au cours d'une lente croissance.

Le record était autrefois décerné à un pin du Nevada dont l'âge était estimé à 4900 ans avant qu'un géographe ne l'abatte pour mieux l'étudier. Afin d'éviter que le phénomène ne récidive, l'emplacement de Mathusalem est tenu secret. Seule information : il longe un chemin portant son nom.