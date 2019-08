VIDEO. Les cténophores, créatures marines iridescentes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les cténophores, ou cténaires, ressemblent à des méduses, mais ce sont des animaux à part entière. Il existe plusieurs centaines d’espèces, présentes dans tous les océans du monde. Ce sont les plus gros animaux qui se déplacent à l’aide de cils. Répartis en rangées, les cils diffractent la lumière qu'ils reçoivent et font apparaître des couleurs différentes selon leur position. On appelle cela l'iridescence.

De la lumière comme technique de défense ?

Mais plusieurs espèces émettent directement de la lumière, par bioluminescence. Elles injectent du calcium dans des protéines, stockées à l'intérieur de leur corps, produisant ainsi des flashs bleus ou verts de quelques fractions de seconde.

Le rôle de ces lumières est encore mal connu. Selon certaines hypothèses, elles pourraient servir de technique de défense. Face à un petit prédateur, la production d'un flash pourrait servir à le surprendre, ou alors à attirer un animal plus gros pour l'effrayer.