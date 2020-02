VIDEO. Le pangolin, le mammifère le plus braconné au monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En une décennie, plus d'un million de pangolins auraient été tués pour être vendus illégalement. Et le trafic continue à se développer... Par conséquent, depuis plusieurs années, la chasse massive de ces animaux timides entraîne le déclin de leurs populations. En 2016, le commerce international de pangolins a donc été interdit. Pour répondre à la demande, un trafic s'organise à l'échelle mondiale via des réseaux criminels.

Par exemple, des pangolins sont chassés par des trafiquants en Afrique centrale : ils transitent par l'Allemagne, la Belgique ou la Turquie avant d'être vendus en Europe ou en Asie. Résultat : les huit espèces de pangolins sont considérées comme menacées... Alors que le poids moyen d'une cargaison d'écailles était de 2,2 tonnes en 2016, il s'élevait à 6,2 tonnes en 2019. Entre 2016 et 2019, plus de 200 tonnes d'écailles de contrebande ont été saisies à travers le monde. Selon plusieurs ONG, cela ne représenterait qu'une petite fraction de l'ensemble du trafic.