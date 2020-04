VIDEO. En Nouvelle-Calédonie, il plonge dans les derniers récifs vierges de la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des images saisissantes. Une multitude de requins, des "carangues qui dansent autour des gorgones et des crinoïdes". Alexis Rosenfeld a pu se rendre dans une zone extrêmement protégée en Nouvelle-Calédonie. "Pour moi, rentrer dans ces écosystèmes-là, c’est comme aller photographier la zone la plus vierge de la Terre, comme si on la découvrait au temps des hommes préhistoriques", confie-t-il.

La 5ème plus grande aire marine protégée

Le parc naturel de la mer de Corail est une zone qui abrite plus d'un tiers des derniers récifs vierges de la planète. Il s'agit de la 5ème plus grande aire marine protégée au monde et certains secteurs y sont classés "réserves intégrales". Au nord de la Nouvelle-Calédonie, se trouve notamment l'archipel d'Entrecasteaux, un lieu protégé de par son éloignement. La zone fait également l'objet d'une protection intégrale. "C'est-à-dire que personne, sauf autorisation spéciale, n'a le droit d'accéder, de plonger, de pêcher", explique Alexis Rosenfeld.

L'océan, l'avenir de la planète

Grâce à un matériel de plongée approprié et minutieusement étudié, Alexis Rosenfeld a pu capter plusieurs images en ayant une approche qui n'est pas invasive pour les animaux. "Quand j’ai un thon à dents de chien de 1,50 mètres qui vient voir qui je suis, c'est quand même que ça va pas si mal ici et que c'est important de conserver ces endroits de manière intacte, comme ils le sont aujourd'hui, c'est un devoir", estime le photojournaliste. En effet, la présence de ces grands prédateurs déterminent l'état vierge de l'océan. Cela révèle qu'il y a bien toute la chaîne alimentaire présente en-dessous.