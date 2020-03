VIDEO. En Australie, les koalas sauvés des récents incendies retrouvent la liberté

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Aujourd'hui, on relâche donc quatre koalas et demain, ou mercredi probablement, dans deux jours, on va accélérer à cause du Covid-19, on relâchera le reste des koalas", explique Dr. Kellie Leigh, directrice de l'ONG Science for Wildlife.

Au total, ce sont treize koalas qui vont prochainement retrouver leur milieu naturel. Ces koalas avaient été secourus en janvier 2020 par les vétérinaires de l'organisation Science for Wildlife. Les feux de forêt qui ont ravagé l'Australie depuis septembre 2019 étant aujourd'hui presque tous éteints, la nature va pouvoir reprendre ses droits.