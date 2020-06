VIDEO. Connaissez-vous le capybara, le plus grand rongeur au monde ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un cochon d'Inde géant ? Non. Voici le capybara, le plus gros rongeur au monde. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre 35 de long et peser jusqu'à 70 kilos. On peut croiser ce mammifère semi-aquatique près des lacs et des fleuves dans lesquels il se reproduit, se nourrit et s'hydrate. Comme les hippopotames, il peut voir et respirer tout en nageant grâce à ses yeux et ses narines placés sur le haut de sa tête.

Une vie en communauté

Les capybaras vivent en groupes d'une dizaine d'individus, ce qui leur permet de protéger les petits des nombreux prédateurs qui les entourent, comme les pumas, les jaguars, les anacondas ou les caïmans. Face à eux, ils possèdent plusieurs moyens de défense. En cas d'attaque terrestre, ils peuvent se réfugier sous la surface de l'eau jusqu'à cinq minutes. Enfin, ils peuvent attaquer avec leurs deux incisives acérées, qui poussent tout au long de leur vie. Contrairement aux autres rongeurs, ils mâchent leur nourriture latéralement comme les chameaux, et la rumine comme les vaches ou les girafes.

Aujourd'hui, la population du capybara est stable. Néanmoins, les pertes d'habitats, la chasse et l'élevage de l'espèce menacent le rongeur sur le long-terme dans certaines zones.